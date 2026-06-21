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Global_Chronicles
Утечка от португальского ритейлера раскрыла стоимость GTA 6 — намного дороже стандартных игр
В сети появились данные о возможной стоимости Grand Theft Auto 6, обнаруженные на сайте португальского подразделения FNAC.
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Вопрос о цене Grand Theft Auto 6 остаётся одной из самых обсуждаемых тем вокруг будущего релиза. За несколько дней до начала приема предварительных заказов появились новые данные, которые могут указывать на стоимость игры.

Изображение - ChatGPT

Пользователь форума ResetEra под ником fdst1983 обратил внимание на информацию, размещённую в португальской версии сети FNAC. На опубликованном изображении указаны несколько вариантов комплектации Grand Theft Auto 6 с датой выхода 19 ноября 2026 года.

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Согласно этим данным, базовая версия под обозначением RS1 получила ценник 89,99 €. Более дорогой вариант RS4 оценили в 119,99 €. Также на изображении присутствует издание стоимостью 199,99 €, которое, судя по представленным данным, относится к коллекционной версии.

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Если опубликованные данные подтвердятся, стоимость игры окажется близкой к прогнозу аналитика Майкла Пахтера (Michael Pachter), который ранее допускал цену около 100 $ за новую часть серии.

#игры #rockstar games #playstation 5 #gta 6 #grand theft auto 6 #xbox series x #xbox series s #fnac
Источник: wccftech.com
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