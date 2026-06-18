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Global_Chronicles
На фоне разговоров о GTA 6 анонсировано бесплатное обновление GTA 5 и новое ограбление в GTA Online
Rockstar Games объявила о бесплатном обновлении Grand Theft Auto V для части владельцев консольных версий игры. Одновременно компания раскрыла подробности нового ограбления для GTA Online, которое появится в июле.
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Пока обсуждение Grand Theft Auto VI постепенно набирает обороты, Rockstar сосредоточилась на поддержке текущей версии серии. Компания представила обновление для GTA 5 и рассказала о ближайших изменениях в GTA Online. Сегодня Rockstar сообщила, что уже с 18 июня владельцы любой версии Grand Theft Auto V для PlayStation 4 и цифровой версии для Xbox One смогут бесплатно перейти на версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Изображение: Rockstar Games

Игра впервые вышла в сентябре 2013 года на PlayStation 3 и Xbox 360. Позже появились версии для PlayStation 4, Xbox One и ПК, а в 2022 году состоялся релиз для консолей текущего поколения. Ранее каждое обновлённое издание требовало отдельной покупки. Теперь компания меняет этот подход для части пользователей консолей. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S включают технические улучшения, перенос прогресса из сюжетного режима и GTA Online, а также дополнительные игровые функции и контент.

Изображение: Rockstar Games

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В июле GTA Online получит обновление The Kortz Center Heist. Игрокам предстоит подготовить ограбление художественного центра, добавить художественную студию в особняк, изучить объект и выбрать способ проведения операции. Перед запуском обновления Rockstar также проведет серию специальных внутриигровых событий с бонусами, скидками и наградами.

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Источник: rockstargames.com
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