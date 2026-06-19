По слухам, AMD отменяет выпуск топовой видеокарты RX 9080 XT с 32 ГБ памяти. Причина — высокая стоимость памяти GDDR7 и опасения потерять ценовое преимущество перед NVIDIA.

На рынке видеокарт появились новые слухи о сокращении планов AMD по выпуску высокопроизводительных GPU на базе RDNA 4. В этом случае за топом AMD останется только сегмент среднего уровня и выше среднего.

Изображение: Tech4Gamers

Слухи предполагают, что выпуск AMD Radeon RX 9080 XT может быть отменен из‑за высокой стоимости памяти. В этом случае у AMD останутся только GPU среднего и выше среднего уровня — RX 9070 и RX 9070 XT. Новая карта, способная конкурировать с серией NVIDIA RTX 50 Super, не выйдет.

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RX 9070 XT с 16 ГБ памяти показала лучшую производительность, чем RTX 5070 Ti, при цене 700–750 $ вместо 1100 $. При разгоне карта по уровню сравнивалась с RTX 5080, хотя стоила почти вдвое дешевле. Лиза Су (Lisa Su) объявила, что RX 9070 XT стала самой продаваемой картой Radeon в истории.

RX 9080 XT планировалась как топовая модель с 32 ГБ памяти, чипом Navi 48 и приростом производительности до 30% относительно RTX 9070 XT. Она могла опередить RTX 5080 SUPER и получить больше памяти, чем конкурент — 24 ГБ GDDR7. Причина отмены: 32 ГБ GDDR7 привели бы к очень высокой себестоимости и высокой розничной цене.

AMD не выпустит RX 9080 XT с 32 ГБ GDDR7, чтобы не терять ценовое преимущество. Возможно, выйдет версия с GDDR6, мощнее RX 9070 XT. В качестве альтернативы существует профессиональная модель Radeon AI PRO R9700 на той же архитектуре RDNA 4. Она имеет 32 ГБ GDDR6, потребляет 300 ватт и стоит более 1000€.