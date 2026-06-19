Команда моддеров с YouTube-канала Paulo Gomes физически обновил видеопамять GTX 1650, перепаяв микросхемы Samsung HC16 GDDR6 и увеличив объем с 4 ГБ до 8 ГБ без изменений прошивки.

GeForce GTX 1650 вышла семь лет назад как бюджетная модель начального уровня. На фоне дефицита памяти и высокой цены новых карт моддеры решили поэкспериментировать, чтобы продлить жизнь старых видеокарт.

Скриншот видео YouTube-канала Paulo Gomes

Моддеры перепаяли 2‑ГБ микросхемы Samsung HC16 GDDR6 вместо штатных 1‑ГБ модулей GDDR6. Общий объем памяти вырос с 4 ГБ до 8 ГБ, прошивка при этом не менялась. Первая попытка загрузки не прошла из‑за двух неисправных HC16, но замена на рабочие позволила запустить карту со второй попытки.

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В бенчмарке Unigine Superposition (оптимизирован для 8K и сильно нагружает память) результат подскочил от 624 до 1245 баллов — фактически удвоение производительности. В God of War при 2560×1080 и оригинальных настройках FPS держался около 40 на обеих конфигурациях, хотя версия с 8 ГБ давала меньшее время отрисовки. На ультра-настройках разница стала заметна: стандартная 4‑ГБ карта выдавала около 10 FPS, а карта с 8 ГБ — примерно 20 FPS.





Модификация работает только на версии GTX 1650 с чипом TU106 (вариант GDDR6), который использовал отобранные чипы из RTX 2060/2070. Другие конфигурации (TU117, TU116) несовместимы — вероятно, из‑за контроллера памяти или прошивки.

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