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Global_Chronicles
Honor X80 Pro Max станет первым в мире смартфоном с пиковой яркостью дисплея свыше 10 000 нит
Honor подтвердила, что X80 Pro Max станет первым телефоном с пиковой яркостью дисплея выше 10 000 нит. Новинка также получит аккумулятор на 11 000 мАч и выйдет 22 июня.
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За несколько дней до официального запуска Honor продолжает раскрывать характеристики X80 Pro Max. Вслед за информацией о батарее компания объявила ключевую особенность экрана. Изображение: GizmoChina 

Новый постер подтверждает параметры панели. Разрешение составит 2788 на 1280 пикселей, частота обновления — 120 Гц. Рамки вокруг экрана имеют толщину 1,3 мм. Пиковая яркость на 67% выше, чем у предшественника.

Изображение: GizmoChina 

Телефон построят на архитектуре Hummingbird 2.0. Производитель обещает повышение плавности при воспроизведении коротких роликов до 40%. Система также занимается фоновой очисткой памяти.

Изображение: GizmoChina 

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Новинка получила сертификат SGS Gold Label за устойчивость к падениям. Телефон выдерживает удары с высоты до трех метров. Honor запускает бесплатную замену экрана при повреждении — компания называет это первым случаем на рынке.

Релиз назначен на 22 июня. По данным утечек, диагональ экрана составит 6,8 дюйма. Фронтальная камера — 8 мегапикселей. Основная — 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Корпус и рамка, предположительно, пластиковые.

Телефон будет работать на Snapdragon 6 Gen 5. Оснастят оптическим сканером отпечатков пальцев и защитой IP66/IP68/IP69/IP69K. При батарее 11 000 мАч толщина устройства — 8,08 мм, вес — 203 грамма.

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Источник: gizmochina.com
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