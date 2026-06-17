Розничные продажи SSD в первой половине 2026 года практически остановились.

Рынок твердотельных накопителей переживает серьезные изменения. Производители памяти сместили приоритеты в сторону искусственного интеллекта. Это отразилось на доступности SSD для обычных покупателей и изменило привычные цепочки поставок.

Источник изображения: Tom's Hardware

Вице-президент Silicon Motion Нельсон Дуанн в интервью Tom's Hardware на Computex 2026 заявил, что розничный рынок SSD практически исчез в первой половине текущего года. Производители памяти отдают приоритет поставкам NAND-чипов для центров обработки данных, где востребованы решения для ИИ. В результате цены на потребительские накопители выросли, а продажи упали.

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При этом Silicon Motion продолжает продавать много контроллеров, но теперь их покупают не для розничных SSD, а для модулей, которые затем идут в готовые ПК. Производители компьютеров — Acer, Asus, Dell, HP — не могут получить NAND-память напрямую от поставщиков. Поставщики сократили отгрузки на клиентский рынок. Выход один: закупать готовые SSD у компаний, которые раньше продавали их в розницу, — Kingston, Adata, Transcend, TeamGroup. Теперь эти бренды поставляют свою продукцию напрямую на заводы, которые собирают готовые ПК.

Дуанн отметил, что с конца прошлого года структура спроса кардинально изменилась. Производители готовых ПК значительно нарастили закупки. Теперь большая часть контроллеров, которые Silicon Motion продает производителям накопителей, в итоге оказывается в системах сборщиков — Acer, Asus, Dell, HP. Для независимых разработчиков контроллеров, таких как Phison и Silicon Motion, ситуация скорее позитивна. Спрос на накопители серверного класса растёт, и это компенсирует падение розничных продаж.

Для обычного покупателя это означает одно: найти SSD в магазинах становится все сложнее, а цены на те модели, что еще есть на полках, продолжают расти. Производители памяти (Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia) перенаправили почти все объемы NAND на серверы для искусственного интеллекта. На потребительский рынок чипов практически не остается. Те накопители, которые раньше свободно продавались в розницу, теперь уходят напрямую на сборку ноутбуков и системных блоков. Покупателям остается либо ждать, пока ситуация изменится, либо переплачивать за ограниченные остатки.