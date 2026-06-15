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Global_Chronicles
Зафиксированы неожиданные изменения на Солнце за 5 часов до одной из самых мощных вспышек класса X9
Астрономы проанализировали данные, собранные за несколько часов до мощной солнечной вспышки класса X9 в октябре 2024 года.
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Астрономы давно пытаются понять, что именно запускает мощные солнечные вспышки. Проблема в том, что приборы высокого разрешения редко фиксируют подготовку к взрыву. Чаще всего наблюдения начинаются уже после того, как вспышка произошла.Источник изображения: NASA/SDO

Луис Сейфриц (Louis Seyfritz) из Технологического института Нью-Джерси (New Jersey Institute of Technology)  возглавил исследование вспышки, которая случилась 3 октября 2024 года. Ее мощность достигла класса X9 — это один из самых сильных взрывов на Солнце. Ученый признался, что не ожидал того, что увидел в данных.

Солнечные вспышки возникают во время быстрого высвобождения магнитной энергии. Крупные события такого типа способны влиять на радиосвязь, работу спутников и вызывать геомагнитные возмущения на Земле. При этом механизм их запуска до сих пор остаётся предметом исследований.

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Особую ценность новой работе придал набор наблюдений, полученный ещё до начала вспышки. Обычно исследователи начинают подробный анализ уже после её возникновения. В этот раз активная область Солнца заранее привлекла внимание специалистов, поскольку несколькими днями ранее там уже происходили сильные вспышки.

Космический аппарат NASA IRIS почти пять часов непрерывно наблюдал за этим участком. Эти данные позволили проследить процессы, которые разворачивались в атмосфере Солнца непосредственно перед вспышкой X9 и могут помочь в дальнейшем прогнозировании космической погоды.

#наса #солнце #iris #солнечная вспышка #космическая погода #x9
Источник: space.com
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