Компания Otto Aerospace сообщила о прохождении очередного этапа сертификации самолета Phantom 3500. Первый полет запланирован на 2027 год, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2030-м.

На рынке бизнес-авиации может появиться самолет, который заметно отличается от привычных моделей не только конструкцией, но и организацией пассажирского пространства. Разработчик делает ставку на аэродинамическую эффективность и отказ от традиционных иллюминаторов.

Изображение: Otto Aerospace

Otto Aerospace объявила о завершении работы над документом G-1 Issue Paper, который определяет основу сертификации Phantom 3500 совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Ранее компания также закончила предварительный обзор проекта и продолжает согласование требований для следующих этапов сертификации.

реклама

Ключевой особенностью самолета стала технология ламинарного потока. По данным разработчика, она позволяет снизить аэродинамическое сопротивление, что должно увеличить дальность полёта и уменьшить воздействие турбулентности на пассажиров.





Необычно выглядит и салон. Phantom 3500 не получил традиционных иллюминаторов. Вместо них в салоне установят панорамные цифровые дисплеи системы Super Natural Vision, передающие изображение с внешних камер. Самолет рассчитан на сегмент суперсредних бизнес-джетов. Площадь салона превышает 74 квадратных метра, ширина достигает 2,3 метра, а высота — почти 2 метров. Дальность полета составляет около 6480 километров. Конструкция также предусматривает использование экологичного авиационного топлива SAF и автоматизированную систему управления подачей топлива.





Первый полет Phantom 3500 компания планирует провести в 2027 году в аэропорту Сесил во Флориде. К моменту выхода на рынок модель уже обеспечена заказом от Flexjet на 300 самолетов общей стоимостью более $5 миллиардов.

Согласно нынешнему графику эксплуатация должна начаться в 2030 году.