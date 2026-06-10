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Global_Chronicles
Первый самолёт без иллюминаторов готовится выйти на рынок к 2030 году с портфелем заказов на $5 млрд
Компания Otto Aerospace сообщила о прохождении очередного этапа сертификации самолета Phantom 3500. Первый полет запланирован на 2027 год, а ввод в эксплуатацию ожидается в 2030-м.
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На рынке бизнес-авиации может появиться самолет, который заметно отличается от привычных моделей не только конструкцией, но и организацией пассажирского пространства. Разработчик делает ставку на аэродинамическую эффективность и отказ от традиционных иллюминаторов.

 Изображение: Otto Aerospace 

Otto Aerospace объявила о завершении работы над документом G-1 Issue Paper, который определяет основу сертификации Phantom 3500 совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Ранее компания также закончила предварительный обзор проекта и продолжает согласование требований для следующих этапов сертификации.

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Ключевой особенностью самолета стала технология ламинарного потока. По данным разработчика, она позволяет снизить аэродинамическое сопротивление, что должно увеличить дальность полёта и уменьшить воздействие турбулентности на пассажиров.


Необычно выглядит и салон. Phantom 3500 не получил традиционных иллюминаторов. Вместо них в салоне установят панорамные цифровые дисплеи системы Super Natural Vision, передающие изображение с внешних камер. Самолет рассчитан на сегмент суперсредних бизнес-джетов. Площадь салона превышает 74 квадратных метра, ширина достигает 2,3 метра, а высота — почти 2 метров. Дальность полета составляет около 6480 километров. Конструкция также предусматривает использование экологичного авиационного топлива SAF и автоматизированную систему управления подачей топлива.


Первый полет Phantom 3500 компания планирует провести в 2027 году в аэропорту Сесил во Флориде. К моменту выхода на рынок модель уже обеспечена заказом от Flexjet на 300 самолетов общей стоимостью более $5 миллиардов.

Согласно нынешнему графику эксплуатация должна начаться в 2030 году.

#авиация #самолет #faa #сертификация #бизнес-джет #phantom 3500 #flexjet #otto aerospace #ламинарный поток
Источник: fortworthinc.com
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