Аналитики оценили ипотечную нагрузку в российских регионах. В ряде северных субъектов платежи по кредитам на жилье оказались наиболее посильными относительно доходов населения.

Разница между ценами на жилье и уровнем доходов по регионам РФ остается ключевым фактором, влияющим на ипотечные решения семей. Аналитический центр М2 проанализировал, как изменились условия обслуживания ипотечных кредитов в разных частях страны. В основу расчетов легли данные Росстата о стоимости жилья, средних зарплатах и прожиточном минимуме. Модель строили исходя из покупки квартиры среднего размера с частичным первоначальным взносом и длительным сроком кредитования.

Изображение - ChatGPT

По итогам оценки выяснилось, что сильнее всего изменение заметно в крупнейших городах: в Санкт-Петербурге платеж по вторичному жилью уменьшился примерно на две пятых, в Москве — примерно на четверть, в Московской области — чуть более чем на пятую часть. Несмотря на снижение платежей, столичные регионы остаются территориями с высокой ценовой нагрузкой. В Москве и Петербурге доход, необходимый для обслуживания кредита, заметно превышает средний заработок, примерно в 2,6 раза. Это связано с устойчивым спросом на жилье со стороны покупателей из других регионов и инвесторов, что поддерживает высокие цены.

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Иная картина наблюдается в регионах с крупными промышленными центрами и миллионниками. Там соотношение между доходами и ипотечными обязательствами в среднем ближе к 1,9, что делает покупку жилья более достижимой для семей с двумя работающими членами. В эту группу вошли Татарстан, Башкортостан, а также ряд крупных областей и краёв.

Наиболее благоприятные показатели зафиксированы в северных и сырьевых регионах. В Мурманской области уровень доходов даже перекрывает расчётную ипотечную нагрузку — показатель ниже единицы. В Ханты-Мансийском и Ненецком округах, а также в Ямало-Ненецком регионе и на Сахалине ситуация также остаётся в пределах около одного-полутора средних доходов.

Отдельно отмечается, что при текущих рыночных ставках семейная ипотека под 6% остается самым доступным вариантом кредитования. Даже с учетом роста цен на жилье ежемесячный платеж по этой программе увеличился незначительно по сравнению с рыночными кредитами. Для его обслуживания требуется доход, близкий к среднему уровню заработной платы в стране.