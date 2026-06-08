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Global_Chronicles
Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
Сварщики и машинисты спецтехники лидируют по заработкам среди рабочих профессий в России. На нефтегазовых объектах Ямала специалисты могут получать до 400 тысяч рублей в месяц.
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В России работа на удаленных производственных площадках и месторождениях остается одним из самых прибыльных направлений для специалистов рабочих профессий. Особенно это касается северных регионов и территорий с активной добычей полезных ископаемых.

 Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Исследование компании Mega-Personal показало, что работодатели все чаще предлагают рабочим специалистам доходы, которые ещё несколько лет назад редко встречались даже среди руководителей. Об этом рассказала директор по персоналу компании Анна Конёва.

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Самые лучшие предложения сейчас получают сварщики. Средний уровень оплаты в профессии достигает примерно 210 тысяч рублей в месяц, однако на нефтегазовых проектах суммы заметно выше. На объектах Ямала специалисты по газовому оборудованию могут зарабатывать до 400 тысяч рублей ежемесячно. На некоторых предприятиях оплата одной вахты продолжительностью 60 смен доходит до 550 тысяч рублей.

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Высокий спрос сохраняется и на операторов тяжелой техники. Предприятиям требуются машинисты бульдозеров, экскаваторов и карьерных машин. В Кузбассе работодатели предлагают таким сотрудникам от 200 тысяч рублей в месяц и дополнительные выплаты за работу вдали от дома.

Серьезные зарплаты получают также водители грузовой техники, слесари и специалисты по обслуживанию оборудования. В северных городах опытные работники с подтвержденной квалификацией могут рассчитывать на доход около 350 тысяч рублей в месяц. Наиболее выгодными для вахтовиков остаются нефтегазовые регионы Западной Сибири, а также добывающие предприятия Дальнего Востока и Чукотки.

#россия #зарплаты #рабочие профессии #сварщики #вахтовый метод #машинисты
Источник: gazeta.ru
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