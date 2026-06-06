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Global_Chronicles
KLEVV показала DDR5 CUDIMM с впечатляющей скоростью 10 000 МТ/с и новые модули для AMD
На выставке Computex компания KLEVV продемонстрировала несколько новых решений DDR5. Главной новинкой стал комплект CRAS Vα RGB CUDIMM со скоростью до 10 000 МТ/с.
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Производители памяти продолжают наращивать скорость и емкость модулей DDR5. На Computex компания KLEVV сделала акцент сразу на нескольких направлениях — от экстремально быстрых комплектов до решений с повышенным объёмом.

Изображение: WCCF Tech

Центральной новинкой стал комплект KLEVV CRAS Vα RGB DDR5 CUDIMM. Он включает два модуля по 24 ГБ (суммарно 48 ГБ) и обеспечивает скорость до 10 000 МТ/с. Решение ориентировано на платформы Intel CUDIMM, включая серию Core Ultra 200S. Во время демонстрации компания использовала материнскую плату ASRock Z890 Taichi OCF.

Изображение: WCCF Tech

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Для платформ AMD KLEVV подготовила линейку EXPO ULL. Модель CRAS V RGB PRIME работает на скорости до 6000 МТ/с и предлагает комплект объёмом 32 ГБ с таймингами CL26, рассчитанными на снижение задержек.

Изображение: WCCF Tech

Также компания представила BOLT Vα с поддержкой AMD EXPO. Скорость модулей варьируется от 6000 до 7200 МТ/с, а объем отдельных планок достигает 32 ГБ.

Изображение: WCCF Tech

Еще одной новинкой стала серия LITE V RGB. Она поддерживает модули объемом до 64 ГБ, что позволяет собрать систему с общим объемом памяти до 256 ГБ. Кроме того, KLEVV показала 4R CUDIMM для платформ CQDIMM. Каждый модуль вмещает 128 ГБ памяти и работает на скорости до DDR5-8000 МТ/с. Компания планирует выпустить новые решения DDR5 до конца года.

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Источник: wccftech.com
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