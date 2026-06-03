AnTuTu опубликовала рейтинг лучших Android-флагманов за май 2026 года. Первое место занял Red Magic 11S Pro+ с самым высоким результатом.

Аналитики AnTuTu ожидали, что майский рейтинг почти не изменится. Рынок памяти подорожал, новых телефонов вышло немного. Однако прогноз не оправдался. Производители продолжали бороться за производительность, и список существенно обновился.

Изображение: GizmoChina

Red Magic 11S Pro+ набрал 4 171 821 балл. Это лучший показатель среди всех флагманских Android-смартфонов в мае. Второе место занял iQOO 15 Ultra с результатом 4 144 802 балла. Тройку лидеров замкнул Vivo X300 Ultra Satellite Communication Edition — 4 103 004 балла.

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С четвертого по десятое места расположились iQOO 15, Red Magic 11 Pro+, Realme GT8 Pro, Oppo Find X9 Ultra Satellite Communication Edition, Honor WIN, iQOO 15T и Honor Magic 8 Pro.

Изображение: GizmoChina

Главный победитель месяца — компания Vivo. Ее основной бренд и суббренд iQOO вместе представили в списке четыре модели. Red Magic и Honor заняли по две позиции. Oppo и Realme — по одной.

Распределение по чипсетам тоже показательно. Девять устройств из десяти работают на Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5. Лишь один смартфон, Realme GT8 Pro, использует MediaTek Dimensity 9500. Оба процессора относятся к высшему сегменту. Но результаты теста демонстрируют явное превосходство Qualcomm. Этим объясняется, почему большинство производителей премиальных Android-устройств выбирают Qualcomm для своих флагманов и эта тенденция, судя по всему, сохранится.

В рейтинге заметно отсутствие Xiaomi. Xiaomi не смогла вывести ни одну свою модель в топ-10 рейтинга AnTuTu за май.