Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Концепт модульного родстера BMW Z/Z с раздельным кузовом получил 3 необычных режима Mono, Duo, Sleep
Филиппинский дизайнер Вини Камачо после ухода из Mercedes-Benz представил собственный концепт родстера BMW. Электромобиль Z/Z получил кузов, разделенный на две части, и несколько режимов конфигурации салона.
реклама

Вини Камачо почти три десятилетия работал в Mercedes-Benz, а теперь занялся независимыми проектами. Одной из первых таких работ стал концепт электрического родстера для BMW.

 

Изображение: Сarscoops

Концепт под названием Z/Z дизайнер построил вокруг фирменной решетки радиатора BMW. По сути, именно она стала основой всей архитектуры автомобиля. Кузов разделен на две отдельные части, что напрямую перекликается с формой двойной решётки.

Читайте: Дизайн первого 986-сильного электромобиля Ferrari Luce с запасом хода 530 км до сих пор засекречен                


реклама

Автомобиль получил три режима работы. В варианте Mono открывается только водительское место, а кузов закрывает пассажирскую часть. Такая схема напоминает Ferrari Monza SP1. Режим Duo открывает доступ сразу к двум сиденьям. Во время стоянки водитель может активировать режим Sleep, при котором оба кресла скрываются под кузовом.

Изображение: Сarscoops 

Кузов концепта получил плавные линии от передней части до задней. Колеса полностью открыты. Многие современные BMW отличаются сложным дизайном, но этот концепт выглядит иначе.

В салоне дизайнер объединил аналоговые органы управления и современные технологии. На двухспицевом руле разместили механические элементы управления, а пассажирам предложили шлемы со встроенными дисплеями для вывода параметров автомобиля.

Читайте еще материалы по теме авто:

Каждый четвёртый новый автомобиль в мире теперь работает на электричестве

 




Tesla Cybercab признали самым экономичным из электромобилей            

реклама
#электромобиль #bmw #mercedes-benz #концепт-кар #дизайн автомобилей #родстер #bmw z/z #вини камачо
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Corsair начала выпускать модули оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании CXMT
Браузер Vivaldi 8.0 получил самое значительное обновление в своей истории
На Приморской ГРЭС впервые в истории станции меняют генератор рекордной мощности
Представлена обновлённая версия игрового КПК OneXPlayer X1 Pro на базе AMD Ryzen AI 9 HX 470
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
В Сети появились фотографии салона предсерийной версии кроссовера Lada Azimut
В ремейке видеоигры Assassin's Creed Black Flag игровой процесс увеличат на 6 часов
На бывшем заводе GM в Шушарах запустили первую модель российского премиального бренда Esteo
Tesla отказалась от строительства завода в Индии после многолетних переговоров
Отзыв пикапов Toyota Tundra с саморазрушающимися моторами превысил 250 000 машин
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
Samsung представила мониторы Odyssey, OLED, ViewFinity и The Movingstyle Essential в Европе и США
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США
В GizmoChina назвали 5 лучших смартфонов на Snapdragon 8 Elite
AMD впервые за долгое время выпустила новый графический драйвер для видеокарт Polaris и Vega

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter