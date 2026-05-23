Филиппинский дизайнер Вини Камачо после ухода из Mercedes-Benz представил собственный концепт родстера BMW. Электромобиль Z/Z получил кузов, разделенный на две части, и несколько режимов конфигурации салона.

Вини Камачо почти три десятилетия работал в Mercedes-Benz, а теперь занялся независимыми проектами. Одной из первых таких работ стал концепт электрического родстера для BMW.

Изображение: Сarscoops

Концепт под названием Z/Z дизайнер построил вокруг фирменной решетки радиатора BMW. По сути, именно она стала основой всей архитектуры автомобиля. Кузов разделен на две отдельные части, что напрямую перекликается с формой двойной решётки.

Автомобиль получил три режима работы. В варианте Mono открывается только водительское место, а кузов закрывает пассажирскую часть. Такая схема напоминает Ferrari Monza SP1. Режим Duo открывает доступ сразу к двум сиденьям. Во время стоянки водитель может активировать режим Sleep, при котором оба кресла скрываются под кузовом.

Изображение: Сarscoops

Кузов концепта получил плавные линии от передней части до задней. Колеса полностью открыты. Многие современные BMW отличаются сложным дизайном, но этот концепт выглядит иначе.

В салоне дизайнер объединил аналоговые органы управления и современные технологии. На двухспицевом руле разместили механические элементы управления, а пассажирам предложили шлемы со встроенными дисплеями для вывода параметров автомобиля.

