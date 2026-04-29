Samsung изучает возможность выделения полупроводникового подразделения в отдельную компанию.

Разница в прибыли между разными подразделениями Samsung огромна. Полупроводниковый бизнес приносит основные деньги, тогда как сектор бытовой техники значительно отстаёт.

Руководство Samsung обсуждает вариант выделения подразделения Device Solutions в отдельную структуру. Это направление занимается производством полупроводников и приносит компании значительную часть прибыли.

Причина обсуждения связана с ростом давления со стороны профсоюзов. Сотрудники требуют повысить выплаты и распространить уровень бонусов, характерный для прибыльного сегмента памяти, на другие подразделения.

По данным компании, различия в доходности мешают поддерживать одинаковую систему оплаты. Этот вопрос обсуждали даже на встрече с представителями властей Южной Кореи.

23 апреля прошел массовый митинг, собравший около 40 тысяч человек (подробнее об этом можно прочесть здесь ). После него компания зафиксировала снижение производства: на 18,4% в сегменте памяти и на 58,1% в литейном направлении.

Профсоюз требует выплатить бонусы в размере 15% от годовой операционной прибыли, которая достигает около 30 миллиардов долларов США. В противном случае работники планируют забастовку с 21 мая по 7 июня.

Приостановка настройки и обслуживания полупроводникового оборудования на длительный срок удваивает время восстановления. Иначе говоря, 18 дней забастовки приведут к 36 дням простоя до выхода на нормальный режим.