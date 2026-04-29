Global_Chronicles
На фоне падения выпуска чипов из‑за забастовки Samsung обсуждает вывод DS в отдельную компанию
Samsung изучает возможность выделения полупроводникового подразделения в отдельную компанию.

Разница в прибыли между разными подразделениями Samsung огромна. Полупроводниковый бизнес приносит основные деньги, тогда как сектор бытовой техники значительно отстаёт. 

Изображение: WCCFTech

Руководство Samsung обсуждает вариант выделения подразделения Device Solutions в отдельную структуру. Это направление занимается производством полупроводников и приносит компании значительную часть прибыли.

Причина обсуждения связана с ростом давления со стороны профсоюзов. Сотрудники требуют повысить выплаты и распространить уровень бонусов, характерный для прибыльного сегмента памяти, на другие подразделения.

По данным компании, различия в доходности мешают поддерживать одинаковую систему оплаты. Этот вопрос обсуждали даже на встрече с представителями властей Южной Кореи.

23 апреля прошел массовый митинг, собравший около 40 тысяч человек (подробнее об этом можно прочесть здесь). После него компания зафиксировала снижение производства: на 18,4% в сегменте памяти и на 58,1% в литейном направлении.

Профсоюз требует выплатить бонусы в размере 15% от годовой операционной прибыли, которая достигает около 30 миллиардов долларов США. В противном случае работники планируют забастовку с 21 мая по 7 июня.

Приостановка настройки и обслуживания полупроводникового оборудования на длительный срок удваивает время восстановления. Иначе говоря, 18 дней забастовки приведут к 36 дням простоя до выхода на нормальный режим.

#samsung #полупроводники #забастовка #профсоюзы #производство памяти
Источник: wccftech.com
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
В Xbox подтвердили, что цена и доступность Project Helix зависят от ситуации на рынке памяти
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
CDEK.Shopping: Российские покупатели заказывают за границей всё более дешёвую электронику
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Проблемы на заводе в Джубайле могут вызвать рост цен на электронику по всему миру
AMD Zen 6 получат снижающие задержки между CCD и IOD соединительные кристаллы Silicon Bridges

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter