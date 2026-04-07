В РФ обсуждают реформу телеком-рынка: хотят ужесточить лицензирование и ввести минимальный размер уставного капитала для операторов связи. Эксперты опасаются, что рынок покинут сотни компаний, а жители сел и небольших населенных пунктов останутся без интернета.

Сейчас на российском телеком-рынке работают около 7700 организаций с лицензиями. Требований к размеру уставного капитала у них нет, если не считать минимальные 10 тысяч рублей для общества с ограниченной ответственностью. Это может измениться.

Изображение - ChatGPT

По данным отечественных СМИ, вместо 17 видов лицензий хотят ввести три. Базовая потребует 5 миллионов рублей уставного капитала, но не даст права на интернет и телефонию. Универсальная — 30 миллионов — позволит работать в одном-шести регионах с доступом в сеть и звонками. Генеральная — 100 миллионов — для федерального уровня.

Для сотовых операторов с универсальной и генеральной лицензиями могут ввести требование покрывать не менее 90% территории каждого населенного пункта с населением больше тысячи человек.

Участники рынка называют ситуацию тревожной. По словам президента ассоциации «Макател» Алексея Амелькина, пострадают тысячи операторов и миллионы абонентов. В сельской местности крупные игроки не работают из-за отсутствия выгоды.

В Минцифры уверяют, что конкретных решений пока не приняли. Изменения направлены на борьбу с недобросовестными компаниями. При этом в ведомстве считают, что уход ряда игроков не приведет к росту тарифов. Эксперты с этим не согласны: оставшиеся операторы, скорее всего, поднимут цены.