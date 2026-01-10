Международная группа астрономов обнаружила в космосе необычный объект. Это массивное облако нейтрального водорода, которое так и не смогло превратиться в полноценную галактику.

Журнал Popular Mechanics рассказывает о новом открытии в астрономии. Ученые, наконец, подтвердили существование объекта, который долгое время оставался лишь теорией, — реликтового облака из ранней Вселенной.

Как пишет Popular Mechanics, ученые использовали данные усовершенствованной камеры телескопа «Хаббл». Анализ показал, что объект Cloud-9, относящийся к классу RELHIC, не содержит звезд. Это стало ключевым доказательством его природы.

Размеры облака впечатляют: область нейтрального водорода в его ядре протянулась на 4900 световых лет. Масса газа оценивается в миллион солнечных масс. Однако, как отмечает издание, основная масса объекта — невидимая темная материя. Ее «масса может достигать пяти миллиардов масс наших Солнц».

Несмотря на такую огромную массу, в Cloud-9 не запустился процесс звездообразования. Popular Mechanics цитирует ученых: этот «провал» очень важен для науки. Он подтверждает теоретические модели формирования галактик.

Ученые полагают, что Cloud-9 — не уникальный подобный объект. Во Вселенной, могут скрываться и другие такие же «спящие» объекты. Они похожи на забытые чертежи мироздания, которые так и не реализовали свой потенциал.

Главная интрига теперь в другом. Сможет ли это облако когда-нибудь «ожить»? Теоретически — да. Если Cloud-9 притянет к себе дополнительный газ или столкнется с другим облаком, гравитационный коллапс может запустить, наконец, рождение звезд. Но пока это лишь гипотеза. Астрономы ждут ввода в строй новых сверхчувствительных обсерваторий, таких как обсерватория Веры К. Рубин. Их инструменты должны помочь найти целое семейство подобных реликтов — чтобы понять, были ли такие «провалы» обычным делом в молодой Вселенной или редкой аномалией.