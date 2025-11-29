Банк России начал народное голосование за символ для обновленной тысячной купюры. Параллельно эксперты обсуждают возможный выпуск 10-тысячной банкноты, предупреждая о рисках для экономики.

Сегодня стартовало народное голосование — россияне выбирают, какой символ украсит новую тысячную купюту. Вместе с тем, пока люди начинают отдавать свой голос за вариант купюры с привычным для всех номиналом, финансовые эксперты спорят о другом — стоит ли вводить купюру в 10 тысяч рублей и какие подводные камни ждут экономику в случае ее введения.

Голосование за купюру достоинством в ₽1000 продлится до 12 декабря на сайте ЦБ. За процессом можно следить в реальном времени — как за выборами или спортивными соревнованиями. Глава Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что двух недель хватит всем желающим.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; На выбор предложили 25 достопримечательностей Приволжского округа. Список получился пестрым: вятский музей, саратовский мост, уфимский памятник Салавату Юлаеву. Голосовать можно только за один вариант. Окончательное решение по дизайну позже примет совет директоров ЦБ.

Между тем в Госдуме зреет другая инициатива. Депутаты от «Новых людей» предлагают ввести 10-тысячную купюру, о чем мы сообщали ранее . Эксперты оценивают эту идею сдержанно. С одной стороны, крупный номинал удобен для сбережений. С другой — может подстегнуть теневую экономику. Опыт других стран показывает разные подходы. Евросоюз отказался от 500 евро именно из-за рисков отмывания денег. А Швейцария сохранила 1000 франков как инструмент для накоплений.

Производство одной банкноты обходится всего в 4-11 центов. Проблема не в стоимости, а в контроле. Крупные купюры легче использовать для незаконных операций. При этом спрос на наличные как средство сбережений продолжает расти — даже несмотря на бум цифровых платежей. Получается парадокс: люди хотят иметь больше бумажных денег, но их существование создает риски для финансовой системы.