Проект двухуровневой развязки на Байкальском кольце в Иркутске успешно прошел государственную экспертизу. Строительство объекта стоимостью около 10 млрд рублей планируют начать в 2026 году

После четырех лет подготовки иркутская Байкальская развязка обрела окончательные очертания. Проект, который должен решить проблему пробок на ключевом городском перекрестке, получил добро от государственных экспертов.

Согласно проекту, движение организуют на двух уровнях с двумя эстакадами. Одна направит транспорт на проспект Маршала Жукова, другая — на Байкальский тракт. На участке пересечения улиц Байкальская и Дыбовского появится восемь полос вместо существующих. В администрации города уверяют, что это полностью решит проблему заторов на данном участке.

Для пешеходов запроектировали три подземных перехода, для велосипедистов — отдельные дорожки. Безопасность движения обеспечат барьерными ограждениями, разделяющими встречные потоки.

Проектирование объекта заняло несколько лет. Первую попытку найти подрядчика предприняли еще в 2021 году, но тогда ни одна из двух поданных заявок не подошла. Работы поручили московской компании «Мост» только осенью 2023 года.

Общая стоимость строительства оценивается в ₽10 млрд. Подрядные работы должны начаться в будущем году и продлиться два года. Для города это будет серьезным испытанием — водителям предстоит пережить несколько лет строительства на критически важном перекрестке.