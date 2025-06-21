Масаёси Сон, глава SoftBank, анонсировал амбициозный проект по созданию в Аризоне производственного хаба для ИИ и чипов. В инициативе могут участвовать TSMC и NVIDIA.

Японский миллиардер Масаёси Сон представил планы строительства в США масштабного технологического центра стоимостью $1 трлн. Проект под названием Crystal Land призван укрепить лидерство страны в сфере искусственного интеллекта и полупроводников.

Сон намерен создать в Аризоне аналог китайского Шэньчженя — кластер, объединяющий разработчиков ИИ, производителей чипов и робототехнику. SoftBank уже ведет переговоры с федеральными властями о поддержке проекта, включая налоговые льготы и госинвестиции.

К реализации могут подключиться TSMC и NVIDIA. Первая компания расширяет производство в США, вторая доминирует на рынке ИИ-чипов. Однако эксперты сомневаются в осуществимости замысла: Сон известен громкими инициативами, которые часто остаются на бумаге.

Например, в 2016 году он пообещал вложить $50 млрд в американские стартапы, но большая часть средств так и не была освоена. Crystal Land требует колоссальных ресурсов, и даже при участии TSMC и NVIDIA проект выглядит крайне рискованным.

Пока детали остаются туманными. Известно лишь, что комплекс будет включать фабрики, исследовательские центры и инфраструктуру для разработки ИИ. В SoftBank уверены: Crystal Land станет катализатором технологической независимости США.