Смартфоны на платформе iOS реже подвергаются атакам мошенников. Об этом сообщил представитель «Лаборатории Касперского» на полях ПМЭФ.

На рынке мобильных устройств борьба за безопасность идет не менее активно, чем за производительность или дизайн. Вредоносное ПО остается реальной угрозой — даже для тех, кто пользуется официальными магазинами приложений.

В «Лаборатории Касперского» считают, что iPhone остаются самыми защищенными от атак мошенников. По словам директора потребительского бизнеса компании Михаила Гербера, архитектура iOS изначально ограничивает доступ приложений к внутренним функциям операционной системы. Это снижает вероятность проникновения вредоносного кода.

Тем не менее, даже в магазине App Store специалисты сталкиваются с поддельными программами. После выявления Apple удаляет их, но процесс не всегда происходит мгновенно.

На Android вредоносных приложений фиксируют заметно больше. Причина — открытая архитектура системы. Она дает разработчикам больше свободы, но и увеличивает риски для пользователей.

При этом эксперт напомнил, что любая операционная система уязвима, включая iOS. И хотя Apple активно борется с угрозами, полностью исключить их невозможно.