На рынке мобильных устройств борьба за безопасность идет не менее активно, чем за производительность или дизайн. Вредоносное ПО остается реальной угрозой — даже для тех, кто пользуется официальными магазинами приложений.
В «Лаборатории Касперского» считают, что iPhone остаются самыми защищенными от атак мошенников. По словам директора потребительского бизнеса компании Михаила Гербера, архитектура iOS изначально ограничивает доступ приложений к внутренним функциям операционной системы. Это снижает вероятность проникновения вредоносного кода.
Тем не менее, даже в магазине App Store специалисты сталкиваются с поддельными программами. После выявления Apple удаляет их, но процесс не всегда происходит мгновенно.
На Android вредоносных приложений фиксируют заметно больше. Причина — открытая архитектура системы. Она дает разработчикам больше свободы, но и увеличивает риски для пользователей.
При этом эксперт напомнил, что любая операционная система уязвима, включая iOS. И хотя Apple активно борется с угрозами, полностью исключить их невозможно.