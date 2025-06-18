Китай направил в сторону Ирана три транспортных самолета, которые исчезали с радаров при приближении к стране. Эксперты не исключают военные поставки.

В течение трех дней Китай отправил в направлении Ирана несколько грузовых самолетов. Особенностью их полета стало исчезновение с радаров при приближении к иранской границе.

Зарубежные СМИ утверждают, что с 14 по 16 июня три китайских грузовых Boeing 747 вылетели в западном направлении. Самолеты следовали через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, но переставали фиксироваться радарами около Ирана. Формально рейсы были зарегистрированы как направляющиеся в Люксембург, но эксперты сомневаются, что самолеты достигли Европы.

Boeing 747 такого типа обычно используют для перевозки военных грузов. Профессор Эксетерского университета Андреа Гизелли отмечает, что эти полеты вызывают вопросы, учитывая напряженность в регионе после израильских операций против Ирана.

Израильский эксперт Тувия Геринг допускает, что Китай может поставлять Ирану военные материалы. По мнению аналитиков, Пекин заинтересован в сохранении существующего в Иране политического строя как фактора стабильности в регионе, важном для китайских экономических интересов.