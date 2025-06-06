Использование дронов в боевых действиях может утратить решающее значение в ближайшие годы. Такой прогноз озвучил российский эксперт Юрий Кнутов, комментируя развитие средств противодействия БПЛА.
Военный аналитик и специалист по ПВО Юрий Кнутов отметил, что лазерные установки демонстрируют успехи в борьбе с дронами, но ограничены технически: лучу нужно время, чтобы повредить цель. Впрочем, определенный положительный опыт уже накоплен Израилем. Узнать об этом подробнее и ознакомиться с видеоматериалами вы можете здесь.
Гораздо эффективнее, по его мнению, действуют электромагнитные пушки, способные одновременно выводить из строя целые группы дронов за счет разрушения электроники. США и Китай уже используют такие средства.
Кнутов добавил, что сбор и анализ данных по применению электромагнитного оружия займет несколько лет. После этого, по его словам, станет возможно эффективно бороться не только с одиночными беспилотниками, но и при их групповых запусках.