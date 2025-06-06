Юрий Кнутов указал на ограниченность лазерного оружия против дронов и выделил потенциал электромагнитных систем. По его мнению, они способны изменить расстановку сил на поле боя.

Использование дронов в боевых действиях может утратить решающее значение в ближайшие годы. Такой прогноз озвучил российский эксперт Юрий Кнутов, комментируя развитие средств противодействия БПЛА.

Военный аналитик и специалист по ПВО Юрий Кнутов отметил, что лазерные установки демонстрируют успехи в борьбе с дронами, но ограничены технически: лучу нужно время, чтобы повредить цель. Впрочем, определенный положительный опыт уже накоплен Израилем. Узнать об этом подробнее и ознакомиться с видеоматериалами вы можете здесь.

Гораздо эффективнее, по его мнению, действуют электромагнитные пушки, способные одновременно выводить из строя целые группы дронов за счет разрушения электроники. США и Китай уже используют такие средства.

Кнутов добавил, что сбор и анализ данных по применению электромагнитного оружия займет несколько лет. После этого, по его словам, станет возможно эффективно бороться не только с одиночными беспилотниками, но и при их групповых запусках.