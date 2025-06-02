Недавние испытания лазерных систем Израиля подтвердили их эффективность в реальных боевых условиях. Это событие знаменует собой важный этап в развитии технологий направленной энергии.





Израиль завершил успешные испытания мощных лазерных систем, предназначенных для перехвата воздушных угроз. Эти системы были разработаны в сотрудничестве с Директоратом оборонных исследований и разработок, Военно-воздушными силами Израиля и компанией RAFAEL Advanced Defense Systems. В ходе тестирования лазер смог сбить дрон, что продемонстрировало его боевые возможности.





Лазерные системы являются частью более широкой программы, включая систему IRON BEAM, которая должна начать функционировать в конце текущего года. Доктор Дэниел Голд, руководитель DDR&D, отметил, что успех испытаний подтверждает потенциал высокоэнергетических лазеров и их способность интегрироваться в оборонительные структуры Израиля.