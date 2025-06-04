Средний чек покупок через СБП весной 2025 года вырос на 76% и составил 1795 рублей
Банк "Русский Стандарт" зафиксировал значительный рост среднего чека платежей через СБП. Весной текущего года россияне стали тратить через эту систему на 76% больше, чем годом ранее.
Аналитики банка выяснили, что средняя сумма покупки через СБП достигла 1795 рублей против 1016 рублей в году минувшем. Доля онлайн-платежей составила 64%, офлайн-транзакций - 36%. Год назад соотношение было 81% к 19%. В онлайн-покупках средний чек оказался выше - 1971 рубль против 1486 рублей в офлайне. Примечательно, что в 2024 году ситуация была обратной: офлайн-платежи в среднем составляли 1720 рублей, онлайн - лишь 877 рублей.
Среди популярных онлайн-категорий лидируют супермаркеты (799 рублей), фастфуд (713 рублей) и детская одежда (1839 рублей). В оффлайне чаще всего оплачивали покупки в супермаркетах (592 рубля), кафе быстрого питания (704 рубля) и книжных магазинах (885 рублей). Эксперты связывают рост офлайн-платежей через СБП с распространением QR-кодов и NFC-меток в торговых точках. Технология стала привычной для покупателей в кафе, торговых центрах и супермаркетах.
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