Google представила экспериментальное приложение AI Edge Gallery для запуска ИИ-моделей прямо на смартфоне. Программа позволяет использовать модели без облачных сервисов и подключения к интернету.

Без анонсов и пресс-релизов Google quietly выпустила инструмент, который меняет привычный подход к взаимодействию с ИИ. Теперь пользователи могут запускать генеративные модели прямо на своих устройствах — без облаков и постоянной связи с сетью.

Новое приложение получило название Google AI Edge Gallery. Оно уже доступно для Android и вскоре появится на iOS. Пользователи могут выбирать, загружать и запускать открытые модели ИИ с платформы Hugging Face.

Функциональность охватывает генерацию изображений, ответ на вопросы, редактирование и написание кода. Все вычисления происходят локально, с использованием процессора смартфона, без обращения к внешним серверам.

Приложение работает даже в офлайне.

Внутри AI Edge Gallery размещены короткие ярлыки, такие как «AI Chat» или «Ask Image», ведущие к подборке моделей для конкретных задач — например, Google Gemma 3n. Есть и дополнительный инструмент — Prompt Lab. Он позволяет пользователю задавать шаблоны задач: резюмирование текста, переписывание, генерация ответов.

Приложение можно установить с GitHub, следуя инструкции. Google предупреждает: быстродействие зависит от мощности устройства и размера модели. Чем новее телефон и меньше модель — тем быстрее результат.

Разработчики могут свободно использовать приложение: AI Edge Gallery распространяется по лицензии Apache 2.0. Google также просит сообщество делиться отзывами об опыте работы.