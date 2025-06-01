Без анонсов и пресс-релизов Google quietly выпустила инструмент, который меняет привычный подход к взаимодействию с ИИ. Теперь пользователи могут запускать генеративные модели прямо на своих устройствах — без облаков и постоянной связи с сетью.
Новое приложение получило название Google AI Edge Gallery. Оно уже доступно для Android и вскоре появится на iOS. Пользователи могут выбирать, загружать и запускать открытые модели ИИ с платформы Hugging Face.
Функциональность охватывает генерацию изображений, ответ на вопросы, редактирование и написание кода. Все вычисления происходят локально, с использованием процессора смартфона, без обращения к внешним серверам.
Приложение работает даже в офлайне.
Внутри AI Edge Gallery размещены короткие ярлыки, такие как «AI Chat» или «Ask Image», ведущие к подборке моделей для конкретных задач — например, Google Gemma 3n. Есть и дополнительный инструмент — Prompt Lab. Он позволяет пользователю задавать шаблоны задач: резюмирование текста, переписывание, генерация ответов.
Приложение можно установить с GitHub, следуя инструкции. Google предупреждает: быстродействие зависит от мощности устройства и размера модели. Чем новее телефон и меньше модель — тем быстрее результат.
Разработчики могут свободно использовать приложение: AI Edge Gallery распространяется по лицензии Apache 2.0. Google также просит сообщество делиться отзывами об опыте работы.