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Трамп объявил о начале массового производства гиперзвуковых ракет в США
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале массового производства гиперзвуковых ракет в стране. Это заявление прозвучало во время его выступления в военной академии Вест Поинт.

Согласно заявлению Дональда Трампа, США начали массовое производство гиперзвуковых ракет. Президент подчеркнул, что ранее работа над такими проектами осуществлялась в рамках разработки, но теперь страна переходит к их активной сборке.

В своем выступлении Трамп отметил, что в прошлом чертежи американских ракет были украдены, и он указал на Россию как на виновника этого инцидента, произошедшего во время президентства Барака Обамы. Президент добавил, что такие события негативно сказались на обороноспособности страны.

Трамп также упомянул, что ранее делал аналогичные заявления, касающиеся гиперзвуковых технологий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на эти слова, заявив о наличии у России уникальной ракеты, не имеющей аналогов в мире.

Кроме того, Трамп обозначил планы по строительству десяти новых ядерных реакторов в США к 2030 году, что подчеркивает его внимание к вопросам энергетической безопасности.

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#сша #трамп #военные технологии #гиперзвуковые ракеты #вест поинт
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