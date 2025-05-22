На горизонте авиаперевозок возникает новая концепция — самолеты с сиденьями, позволяющими пассажирам стоять. Эти изменения могут произойти уже в 2026 году, когда будут внедрены кресла Skyrider 2.0.

Кресла Skyrider 2.0, представленные в 2018 году, прошли доработку и получили сертификаты лётной годности. Они напоминают велосипедные сиденья и позволяют пассажирам не садиться полностью, что увеличивает вместимость самолета на 20%. Модель улучшили, добавив амортизацию и усилив крепления, что сделало кресла легче на 50% по сравнению с традиционными.

Планируется, что такие сиденья будут использовать на коротких рейсах, длительностью до двух часов. Глава ирландской авиакомпании Ryanair, Майкл О’Лири, давно проявлял интерес к этому формату, высказывая идеи о продаже билетов по низким ценам, начиная от 1 фунта. Однако, несмотря на его амбиции, пользователи в соцсетях негативно восприняли эту инициативу, называя ее «нечеловеческой» и сравнивая с «рабскими условиями».

Ранее О’Лири также предлагал сократить количество туалетов на борту для увеличения места для сидений и даже рассматривал возможность уменьшения экипажа. Эти идеи вызывали широкий общественный резонанс и обсуждения.

На фоне этих предложений, представитель Ryanair Стивен Макнамара отметил, что внедрение стоячих мест не произойдет в ближайшее время. Несмотря на это, интерес к новым формам размещения пассажиров продолжает расти, и Skyrider 2.0 может стать реальностью в ближайшие годы.