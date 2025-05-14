В России участились случаи, когда микрофинансовые организации без запроса со стороны клиента зачисляют ему деньги на карту, а позже заявляют о якобы выданном микрозайме. Сначала все выглядит как случайный перевод. Но через короткое время человек узнает, что оказался должен — с процентами и угрозами.

Юрист Евгений Фурин предупреждает: схема работает в двух вариантах. В первом — на карту поступает сумма, затем следует звонок от неизвестного МФО. Представитель компании требует вернуть "займ", ссылаясь на договор, о котором человек слышит впервые.

В другом случае звонят сразу — без паузы. Оператор вежливо благодарит за использование сервиса и предлагает "аннулировать ошибочный займ", если клиент утверждает, что ничего не оформлял. Но дальше следует подвох: для отмены "ошибки" просят продиктовать код из СМС. Как только человек это делает — он фактически соглашается на условия микрозайма.

Такая ловушка основана на уязвимости — использовании персональных данных, попавших в руки злоумышленников. Источники утечек, по словам юриста, — банки, платежные сервисы, интернет-магазины. Если карта засветилась в подобных схемах, ее лучше перевыпустить.

Фурин рекомендует не вступать в переговоры с представителями таких организаций. Не нужно ничего объяснять и уж тем более соглашаться на предложенные "решения". Лучше сразу обращаться в Центробанк, Роспотребнадзор, полицию и прокуратуру. Все это можно сделать онлайн.

Если деньги пришли — не тратьте их. Следует немедленно уведомить банк о подозрительном переводе и подать заявление о возврате средств. Это можно сделать лично или через поддержку. Главный принцип: ничего не подписывать и не проговаривать коды из СМС, кем бы ни представлялся звонящий.