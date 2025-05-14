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Плавучие АЭС Канады прошли испытания на устойчивость к ракетным атакам и другим угрозам
Компании Prodigy Clean Energy и Serco завершили этап тестирования прототипов плавучих атомных электростанций. Проверки охватывали сценарии ракетных атак, природных катастроф и других потенциальных угроз.

Канадская компания Prodigy Clean Energy подвела первые итоги программы по разработке плавучих атомных электростанций, предназначенных для эксплуатации в нестабильных и труднодоступных регионах.

Совместно с Serco разработчики провели серию проверок, в том числе стресс-тесты на устойчивость к внешним атакам. Проект направлен на создание мобильной инфраструктуры, где ключевые компоненты — малые модульные реакторы и микрореакторы — интегрируются в морские платформы.

Цель — выпускать станции в заводских условиях, а затем доставлять их к месту эксплуатации в собранном виде. Это, по мнению разработчиков, позволит значительно сократить как затраты, так и сроки ввода объектов в строй. Электростанции будут служить до 60 лет, после чего их перевезут на специализированный объект для вывода из эксплуатации.

Особое внимание в проекте уделили безопасности. Проверки охватывали различные сценарии, включая воздушные удары, подводные угрозы и обстрелы с суши. По утверждению Serco, испытания подтвердили устойчивость многоуровневых защитных систем.

На базе двух типов реакторов — микрореакторов и более крупных модулей — Prodigy проектирует электростанции, способные работать как у берега, так и в открытом море. Первый тип — береговой, с возможностью транспортировки на сушу. Второй — морской, отличающийся компактным бетонным основанием. Такой подход позволяет разместить станции даже в сейсмоопасных или нестабильных по геополитической обстановке регионах.

Работа получила поддержку канадского правительства: компания выиграла грант в размере 2,75 млн долларов в рамках государственной программы Natural Resources Canada. Эти средства направлены на сбор данных для лицензирования и разъяснительной работы с общественностью.

Параллельно Prodigy сотрудничает с Lloyd’s Register — организация помогает в разработке нормативных требований на весь жизненный цикл ТЯЭС, включая производство, эксплуатацию и демонтаж. Это необходимо для того, чтобы технология соответствовала действующему законодательству без необходимости менять базовые нормативные акты в каждой стране.

Компания рассчитывает выйти на коммерческий рынок к 2030 году.

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