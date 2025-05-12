Сюй Ян из Китая разогнал свой микродрон Prowess до 340,78 км/ч, установив официальный рекорд Гиннесса. Аппарат весом менее 250 граммов стал самым быстрым среди дистанционно управляемых квадрокоптеров в мире.

Стало известно, что китайский разработчик-любитель Сюй Ян официально зафиксировал мировой рекорд скорости полета для микроквадрокоптеров. Его дистанционно управляемый дрон Prowess достиг 340,78 км/ч. Об этом сообщил официальный аккаунт Книги рекордов Гиннесса в китайской соцсети WeChat. Предыдущий неофициальный максимум — 244 км/ч — также принадлежал аппарату Янa, но не был зарегистрирован официально. До этого рубеж в 219 км/ч оставался недосягаем с 2022 года.

По классификации, микродронами считаются аппараты со взлетной массой до 250 граммов — это примерно столько же, сколько весит смартфон. Из-за конструктивных ограничений этот класс остается нишевым, хотя технический потенциал у него заметен: компактный размер позволяет по-другому подходить к распределению массы и минимизации сопротивления.

Ключ к рекорду — в инженерной проработке. Каркас аппарата изготовлен из углеродного волокна, его масса — 22 грамма. Обтекатель толщиной 0,4 мм создан на 3D-принтере, весит 10 граммов и при этом достаточно прочен, чтобы выдерживать поток воздуха на скорости свыше 300 км/ч. Все щели корпуса заделаны специальной легкой глиной, а поверхность вручную отшлифована и окрашена — это позволило максимально снизить сопротивление.

Отдельного внимания заслуживают пропеллеры: Сюй Ян разработал их сам и напечатал с помощью стереолитографии. После пяти раундов тестов и правок удалось добиться роста скорости на 10% и сократить энергозатраты на столько же. Для сохранения мощности аккумулятор перед полетом держали при температуре около 40 °C — в противном случае он не смог бы выдать нужную пиковую нагрузку.

Идею сверхскоростного микродрона Сюй Ян начал разрабатывать в 2022 году после экспериментов зарубежного блогера QUADMOVR. Первый прототип, построенный осенью 2024 года, уже тогда показал результат выше прежнего рекорда. Но финальный Prowess вышел на принципиально другой уровень — не только по скорости, но и по инженерной точности.

Демонстрационное видео можно посмотреть на weibo.com.