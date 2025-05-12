Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Китайский инженер-любитель установил мировой рекорд скорости для микродронов — 340,78 км/ч
Сюй Ян из Китая разогнал свой микродрон Prowess до 340,78 км/ч, установив официальный рекорд Гиннесса. Аппарат весом менее 250 граммов стал самым быстрым среди дистанционно управляемых квадрокоптеров в мире.

Стало известно, что китайский разработчик-любитель Сюй Ян официально зафиксировал мировой рекорд скорости полета для микроквадрокоптеров. Его дистанционно управляемый дрон Prowess достиг 340,78 км/ч. Об этом сообщил официальный аккаунт Книги рекордов Гиннесса в китайской соцсети WeChat. Предыдущий неофициальный максимум — 244 км/ч — также принадлежал аппарату Янa, но не был зарегистрирован официально. До этого рубеж в 219 км/ч оставался недосягаем с 2022 года.

По классификации, микродронами считаются аппараты со взлетной массой до 250 граммов — это примерно столько же, сколько весит смартфон. Из-за конструктивных ограничений этот класс остается нишевым, хотя технический потенциал у него заметен: компактный размер позволяет по-другому подходить к распределению массы и минимизации сопротивления.

Ключ к рекорду — в инженерной проработке. Каркас аппарата изготовлен из углеродного волокна, его масса — 22 грамма. Обтекатель толщиной 0,4 мм создан на 3D-принтере, весит 10 граммов и при этом достаточно прочен, чтобы выдерживать поток воздуха на скорости свыше 300 км/ч. Все щели корпуса заделаны специальной легкой глиной, а поверхность вручную отшлифована и окрашена — это позволило максимально снизить сопротивление.

Отдельного внимания заслуживают пропеллеры: Сюй Ян разработал их сам и напечатал с помощью стереолитографии. После пяти раундов тестов и правок удалось добиться роста скорости на 10% и сократить энергозатраты на столько же. Для сохранения мощности аккумулятор перед полетом держали при температуре около 40 °C — в противном случае он не смог бы выдать нужную пиковую нагрузку.

Идею сверхскоростного микродрона Сюй Ян начал разрабатывать в 2022 году после экспериментов зарубежного блогера QUADMOVR. Первый прототип, построенный осенью 2024 года, уже тогда показал результат выше прежнего рекорда. Но финальный Prowess вышел на принципиально другой уровень — не только по скорости, но и по инженерной точности.

Демонстрационное видео можно посмотреть на weibo.com.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#технологии #китай #дрон #рекорд #diy #скорость #инженерия #аэродинамика #гиннесс #микроквадрокоптер
Источник: passport.weibo.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили проект строительства подводного Трансормузского тоннеля
1
Россия запускает мегапроект на Чукотке за 1,1 трлн рублей
1
Китай разработал технологию, позволяющую одному кораблю выглядеть на радаре как целая флотилия
1
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 000 сотрудников IT-компаний России
22
Sony анонсировала Xperia 1 VII с технологиями Alpha и Walkman
1
Steam Deck получил функцию ограничения заряда батареи
+
Amazfit T-Rex 3 получает обновление с улучшенными картами и мониторингом
+
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
1
Путин предложил Украине продолжить мирные переговоры в Стамбуле
+
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
4
В сети появились сведения о новом смартфоне Sony Xperia
+
Leica представила M11-P Safari в оливковом цвете
+
Samsung представили новый дизайн Galaxy Watch8 и Classic до анонса
+
Электрический кроссовер Toyota C-HR+ предлагает запас хода около 600 км
2
Китайский алгоритм для FPV-дронов превосходит профессиональных пилотов
+
ВВС США испытают возможность доставки грузов в любую точку Земли при помощи ракеты Neutron
+
Path of Exile 2 готовит масштабное обновление игры
+
Tekken 8 анонсировала второй сезон с новыми персонажами и коллаборациями
+
Европа выдвинула России предложение о 30-дневном прекращении огня и озвучила последствия отказа
3
Диски с Doom The Dark Ages не содержат игровых данных
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
+
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
4
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
3
Величие консолей Xbox и уроки Nintendo Switch — стоит ли ждать новую портативку Microsoft
5
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
3
Тестирование внешнего SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB, а также флэш-драйва Kodak K273 Dual 256GB
1
Как тарифы Трампа бьют по производителям игрушек, и чем США и Китаю грозит торговая Война
+
Когда Microsoft снизит цены на консоли и игры Xbox, если пошлины уже отменили
+

Сейчас обсуждают

Любое Имя
18:37
Ты кто такой ?
Контракт с Сергеем Шойгу на продолжение военной службы продлен до 2030 года
Повелитель котов
18:30
да всё, скоро нвидия обанкротится и куртка будет как шешан по помойкам лазать
NVIDIA повысила цены на графические решения до 15% из-за роста затрат и новых тарифов на импорт
Виталий Крюков
18:26
Автор высказал предположения, которые по степени достоверности ничем не лучше других объяснений.
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
Повелитель котов
18:25
кстати твой анальный друг Шеша большой любитель бананов так же как и ты, тренируйся заглатывать как Шеша
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Дмитрий Винокуров
18:21
Смешная шутка про ИИ и софт
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 тыс. сотрудников IT-компаний России
Дмитрий Винокуров
18:20
У нас - нет, серпантин-сЪ
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 тыс. сотрудников IT-компаний России
DANYNAFIG
18:20
Этого негодяя в тюрягу нужно кинуть
Контракт с Сергеем Шойгу на продолжение военной службы продлен до 2030 года
Повелитель котов
18:20
Шешан с Трусонюхом любят получать манделы, каждый день ))))))))))
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
Дмитрий Винокуров
18:20
Смогу, но только вкомпилить, написать драйвер не смогу, специализация не та. Но и ИИ на данном этапе написать не сможет, вот в чем мякотка. Вкомпилить, кстати, тоже не сможет
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 тыс. сотрудников IT-компаний России
Повелитель котов
18:14
Желающие получили ответ.
Steigan: попытка "Коалиции желающих" надавить на РФ не увенчалась успехом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем