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Reuters: Вашингтон и Пекин достигли торгового соглашения после двухдневных переговоров
Американская и китайская делегации завершили переговоры в Женеве, согласовав меры по снижению торгового дефицита. Подробности соглашения обнародуют 12 мая.

Переговоры между представителями США и Китая завершились в Женеве на положительной ноте. Стороны пришли к договорённости о мерах, направленных на уменьшение торгового дисбаланса, который, по оценке американской стороны, составляет около 1,2 триллиона долларов.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на делегацию США. На переговорах присутствовали высокопоставленные лица — вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, двое заместителей китайских министров, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр финансов Скотт Бессент. По итогам встречи Грир заявил, что разногласия оказались менее серьёзными, чем ожидалось, а достигнутая договорённость позволяет сделать первый шаг к снижению напряжённости.

Бессент отдельно подчеркнул необходимость пересмотра двусторонних пошлин. Он указал, что текущий уровень тарифов слишком высок и мешает сбалансированной торговле. При этом американская сторона отказалась раскрывать детали соглашения до официального заявления, запланированного на 12 мая.

Ранее обсуждение вопроса осложнялось жёсткими позициями обеих сторон. США исключали возможность полной отмены пошлин, а Китай настаивал на том, что не отступит от принципиальных условий, даже если это затруднит достижение компромисса.

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#сша #китай #экономика #пошлины #reuters #торговое соглашение #женевские переговоры #торговый дефицит
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