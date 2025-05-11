Семейное кодовое слово может стать эффективной мерой против телефонных мошенников. С таким предложением выступил депутат Сергей Бурлаков, сославшись на рост атак с использованием дипфейков.

Пока преступники осваивают цифровые технологии, россиянам советуют возвращаться к простым, но эффективным методам защиты.

Депутат Государственной думы Сергей Бурлаков предложил российским семьям ввести кодовое слово, которое поможет распознать попытку мошенничества. Он отметил, что эта мера может стать особенно актуальной на фоне распространения дипфейков и голосовых подделок.

По его словам, искусственный интеллект уже позволяет злоумышленникам имитировать голоса близких и отправлять видеообращения, которые трудно отличить от настоящих. В таких случаях человек может поверить, что с ним действительно связывается родственник и, например, просит деньги.

Бурлаков считает, что заранее придуманное «кодовое» слово поможет в подобного рода сомнительной ситуации.

По прогнозу депутата, к концу 2025 года мошенники смогут ещё реалистичнее копировать речь и манеру общения. На этом фоне простая договоренность между близкими способна сыграть ключевую роль в защите от аферистов.