Исследование показало, что 10% самых богатых людей мира создали две трети глобального потепления с 1990 года. Их углеродный след в 17-26 раз превышает среднемировые показатели.

Новое исследование выявило прямую связь между уровнем благосостояния и вкладом в климатические изменения. Данные показывают значительный дисбаланс в ответственности за глобальное потепление.

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха проанализировали влияние разных социальных групп на климатические изменения. Они установили, что 1% самых богатых людей создает в 26 раз больше экстремальных температурных явлений и в 17 раз больше засух в Амазонии по сравнению со среднемировыми показателями.

Методология исследования объединила экономические данные и климатическое моделирование. Результаты показали, что выбросы от 10% самых обеспеченных жителей США и Китая в 2-3 раза увеличили экстремальные температуры в уязвимых регионах. Эти территории - Амазонка, Юго-Восточная Азия и юг Африки – исторически меньше всего влияли на глобальные выбросы.

Особое внимание исследователи уделили финансовым инвестициям богатых, которые часто превышают их личный углеродный след. По словам Карла-Фридриха Шлейсснера, если бы все люди производили столько же выбросов, сколько беднейшие 50% населения, глобальное потепление с 1990 года было бы минимальным.

Авторы исследования предлагают учитывать эти данные при разработке климатической политики. Они отмечают необходимость прогрессивных мер, направленных на сокращение выбросов среди наиболее обеспеченных групп населения. Такой подход может повысить эффективность борьбы с изменением климата и обеспечить справедливое распределение ответственности.