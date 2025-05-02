Глава Apple Тим Кук заявил, что новые тарифные планы администрации Трампа могут обойтись компании в $900 млн дополнительных расходов. При этом он подчеркнул, что эта оценка отражает только текущую ситуацию.

Компания Apple столкнулась с новой финансовой угрозой — потенциальные тарифы администрации Трампа на импорт электроники могут увеличить ее расходы на $900 млн в текущем квартале. Об этом заявил CEO Тим Кук во время отчёта о финансовых результатах компании.

Кук пояснил, что оценка в $900 млн основана на текущих условиях и не должна рассматриваться как долгосрочный прогноз. "Существуют уникальные факторы, которые повлияют именно на июньский квартал", — отметил он.

Новые пошлины стали очередным вызовом для Apple, которая уже сталкивается с падением продаж в Китае и юридическими проблемами в США. В прошлом Куку удавалось добиваться исключений для iPhone и другой электроники из списка товаров, облагаемых 145% тарифами. Однако теперь администрация Трампа ввела дополнительные пошлины на полупроводники, что может увеличить стоимость производства устройств Apple.

Несмотря на торговые риски, компания показала рост выручки на 5% — до $95,36 млрд за квартал (подробнее об этом в нашем предыдущем материале). Чистая прибыль составила $24,8 млрд, превысив ожидания аналитиков. Особенно хорошо себя показал сегмент услуг (App Store, Apple TV+, iCloud), достигнув рекордных $26,65 млрд выручки.

Однако в Китае, ключевом для Apple рынке, продажи упали на 2,3% до $16 млрд. Это связано с усилением местной конкуренции и общим снижением спроса.

Для снижения зависимости от Китая Apple ускоряет диверсификацию производства. По словам Кука, большая часть iPhone для американского рынка вскоре будет производиться в Индии, а iPad и Mac — во Вьетнаме. Reuters сообщает о планах перенести всё производство iPhone для США в Индию к 2026 году.

Параллельно компания сталкивается с юридическими вызовами. Недавнее судебное решение может обязать Apple изменить правила App Store, что поставит под вопрос ее контроль над платежами внутри приложений.