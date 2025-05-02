Все направления бизнеса Apple, кроме носимых устройств, продемонстрировали рост по сравнению с прошлым годом.

Apple продолжает демонстрировать стабильные финансовые результаты. По итогам второго квартала 2025 года компания получила $95,4 млрд выручки, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

Основной доход Apple традиционно принесли iPhone — $46,84 млрд против $45,96 млрд годом ранее. Росту продаж способствовал выход новой бюджетной модели iPhone 16e. Чистая прибыль компании составила $24,8 млрд, увеличившись с $23,6 млрд.

Сервисное направление показало двузначный рост, заработав $26,6 млрд — на $2,7 млрд больше, чем год назад. Это направление уже несколько кварталов подряд демонстрирует устойчивую положительную динамику.

Линейка Mac принесла $7,95 млрд благодаря недавнему выходу 13- и 15-дюймовых MacBook Air на чипах M4. Продажи iPad также выросли до $6,4 млрд, несмотря на общее снижение спроса на планшетном рынке.

Единственным направлением, показавшим спад, стали носимые устройства, товары для дома и аксессуары. Выручка здесь сократилась до $7,5 млрд с $7,9 млрд годом ранее.

Во время отчета генеральный директор Тим Кук отметил успехи компании в области экологии — за последние 10 лет Apple сократила углеродные выбросы на 60%. Также он анонсировал скорый выход новых продуктов, но не уточнил детали.

Финансовые результаты Apple превзошли ожидания аналитиков. Компания сохраняет лидерские позиции на рынке, хотя в сегменте носимых устройств столкнулась с определенными трудностями.