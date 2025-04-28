Но и старая добрая Blizzard не останется в стороне

Права на создание новой игры во вселенной StarCraft перешли к южнокорейской компании Nexon. Однако, согласно информации корейского издания MTN, Blizzard сохранит участие в проекте, просто на «вторых ролях» — основную роль в разработке возьмет на себя Nexon. Это решение завершает длительные переговоры между компаниями о будущем культовой франшизы.

Новая игра может отойти от традиционного формата RTS, который сделал серию StarCraft популярной, особенно в Южной Корее. Nexon, известная своими мобильными и онлайн-проектами, возможно, рассмотрит другие жанровые решения для вселенной. Параллельно компания получила права на разработку мобильной версии Overwatch для азиатского рынка.

Передача прав стороннему разработчику вызывает вопросы у поклонников франшизы. Последняя полноценная часть StarCraft II вышла в 2013 году, и многие фанаты ждали продолжения в привычном RTS-формате. Однако текущая ситуация в игровой индустрии показывает, что другие студии нередко преуспевают в развитии известных франшиз.

Blizzard в последние годы сталкивается с критикой за качество своих проектов. Успехи сторонних разработчиков, работающих с похожими концепциями, заставляют задуматься о необходимости свежего взгляда на классические франшизы. Nexon теперь получает возможность доказать, что может вывести вселенную StarCraft на новый уровень.