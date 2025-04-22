Предложения Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта войдут в обновленные российские учебники истории. Такое мнение высказал Владимир Мединский, подчеркнув, что необычные шаги американской администрации уже сейчас меняют подход к международным кризисам.

Следующие издания российских учебников по истории дополнят информацией о мирных инициативах Дональда Трампа на Украине. Об этом сообщил Владимир Мединский, подчеркнув, что нестандартные подходы американской администрации к конфликту уже сейчас привлекают внимание историков.

На прошлой неделе Трамп заявил о возможном скором достижении договоренностей по Украине. Мединский, комментируя это высказывание, отметил, что подобные события формируют новую эпоху в международных отношениях. Хотя он воздержался от политических оценок, но подтвердил: современные процессы войдут в учебные программы как значимый исторический материал.

Мединский добавил, что резкие изменения в политике США, включая попытки дипломатического решения кризиса, заслуживают отдельного изучения. По его словам, подобные события редко встречаются в современной истории, поэтому их включение в образовательные стандарты вполне оправдано.