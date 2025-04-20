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Китай сократил закупки зерна у Украины и ЕС в тысячи раз
Китай значительно сократил импорт зерновых в марте, особенно из Украины и стран ЕС. Некоторые поставщики потеряли китайский рынок практически полностью.

В марте Китай резко уменьшил закупки зерна у традиционных поставщиков. Сильнее всего пострадала Украина – объемы поставок сократились в 2400 раз по сравнению с прошлым годом. Если в марте 2022 года китайские компании закупили украинского зерна на 141,3 миллиона долларов, то в этом году – всего на 60 тысяч.

Страны Евросоюза тоже столкнулись с серьезным снижением спроса. Германия продала Китаю зерна в 779 раз меньше, Франция - в 204 раза меньше. Болгария, которая в прошлом году поставляла зерно на 67 тысяч долларов, в этом марте вообще не отгрузила ни одной партии.

Среди других крупных поставщиков серьезные потери понесли США (сокращение в 11 раз), Бразилия (в 17,5 раз) и Аргентина (в 6 раз). Канада и Австралия уменьшили экспорт примерно в 2,5 раза.

При этом несколько стран смогли нарастить поставки. Индия увеличила экспорт зерна в Китай в 284 раза, Вьетнам – в 3 раза. Основной рост пришелся на поставки риса. Уругвай, поставляющий ячмень, увеличил экспорт в 67 раз.

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#украина #китай #евросоюз #сельское хозяйство #импорт зерна
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