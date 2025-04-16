Ubisoft сделала общедоступным инструмент Chroma, помогающий адаптировать игры для людей с дальтонизмом. Решение позволяет тестировать цветовые схемы без потери производительности.

Компания Ubisoft представила инструмент Chroma с открытым исходным кодом, предназначенный для разработчиков игр. Основная задача решения — помочь создателям проектов учитывать особенности восприятия людей с различными формами дальтонизма.

Chroma работает как надстройка для игровых движков, позволяя в реальном времени имитировать различные типы цветовой слепоты. Разработчики могут быстро проверять, как их графика выглядит для людей с протанопией, дейтеранопией или тританопией. Инструмент использует проверенный алгоритм Color Oracle, известный точностью цветокоррекции.

Особенность Chroma — минимальное влияние на производительность. Тестирование проходит без задержек, что важно при работе над сложными проектами. Разработчики могут настраивать параметры отображения, переключать фильтры горячими клавишами и сравнивать разные версии изображения на одном или двух экранах.

Изначально Chroma создавалась внутренней командой Ubisoft в Индии для нужд студии. За несколько лет использования инструмент сократил время тестирования игр на доступность. Теперь компания решила поделиться разработкой с индустрией.

В Ubisoft отмечают, что доступность игр становится стандартом отрасли. Крупные студии вроде Sony и Microsoft уже несколько лет развивают это направление. Например, в Marvel's Spider-Man 2 реализовали десятки функций для игроков с разными особенностями восприятия.

Открытие исходного кода Chroma соответствует общей тенденции. На последней конференции GDC 2025 крупные издатели анонсировали инициативу «Доступные игры», которая должна упростить поиск проектов с поддержкой специальных возможностей.

Инструмент доступен для свободного использования и модификации. Разработчики могут адаптировать его под конкретные проекты или улучшать базовый функционал. В Ubisoft рассчитывают, что открытая модель развития поможет быстрее совершенствовать технологию.

Вопрос доступности игр перестал быть второстепенным. По данным исследований, около 8% мужчин и 0,5% женщин сталкиваются с различными формами дальтонизма. Для них корректная цветовая гамма — не вопрос удобства, а необходимое условие комфортной игры.

Разработчики уже могут скачать Chroma и интегрировать ее в свои проекты.



