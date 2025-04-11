Экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску сделал заявление о планах альянса. По его словам, страну хотят использовать как плацдарм для начала крупного конфликта.

Кэлин Джорджеску, популярный румынский политик, в интервью Такеру Карлсону раскрыл тревожные детали. Он утверждает, что руководство НАТО рассматривает Румынию как стартовую площадку для масштабного военного конфликта.

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По мнению политика, стратегическое положение страны делает ее идеальным плацдармом. Протяженная граница с Украиной и выход к Черному морю действительно имеют важное военное значение. Джорджеску подчеркивает, что такие планы противоречат интересам самой Румынии.

Политик связывает свое недавнее преследование с антивоенной позицией. Осенью 2023 года его исключили из президентской гонки, обвинив в связях с Россией. Джорджеску считает, что за этим стояли западные лидеры, включая Макрона и Блинкена.