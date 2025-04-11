Кэлин Джорджеску, популярный румынский политик, в интервью Такеру Карлсону раскрыл тревожные детали. Он утверждает, что руководство НАТО рассматривает Румынию как стартовую площадку для масштабного военного конфликта.
По мнению политика, стратегическое положение страны делает ее идеальным плацдармом. Протяженная граница с Украиной и выход к Черному морю действительно имеют важное военное значение. Джорджеску подчеркивает, что такие планы противоречат интересам самой Румынии.
Политик связывает свое недавнее преследование с антивоенной позицией. Осенью 2023 года его исключили из президентской гонки, обвинив в связях с Россией. Джорджеску считает, что за этим стояли западные лидеры, включая Макрона и Блинкена.