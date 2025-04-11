. Разработка поможет строить надежные конструкции для будущих лунных баз.





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Строительство на Луне требует принципиально новых подходов — привычные земные технологии не работают в условиях вакуума, экстремальных температур и слабой гравитации. Американские инженеры нашли способ решить одну из ключевых проблем — надежное соединение металлических конструкций.

Доктор Вэй Ли и его команда из Техасского университета в Далласе разрабатывают виртуальный симулятор лунной сварки. Платформа моделирует поведение металлов при разных методах соединения: электрической дугой, лазером и электронным лучом.

На Земле сварщики десятилетиями отрабатывали технологии, но лунные условия вносят непредсказуемые изменения. Вакуум и температура от -233°C до +127°C меняют свойства материалов, а слабая гравитация влияет на формирование швов. Обычные методы часто приводят к дефектам, опасным для герметичных сооружений.

Ученые используют многофакторное моделирование, чтобы предсказать, как поведут себя соединения в реальных условиях. Они учитывают деформации металлов, тепловые нагрузки и возможные микротрещины. Для проверки данных команда проводит эксперименты на земных аналогах и анализирует архивные материалы по сварке на станции Skylab.

Особое внимание уделяют аддитивным технологиям — послойному наплавлению металлов. Этот метод может стать основным для ремонта оборудования и создания сложных деталей прямо на Луне, уменьшая зависимость от поставок с Земли.

Разработка особенно актуальна для программы Artemis, в рамках которой NASA планирует создать постоянную лунную базу. Без надежных методов соединения конструкций невозможно строить жилые модули, энергоустановки и исследовательские комплексы.

Следующий этап — тестирование технологий в условиях, максимально приближенных к лунным. Ученые рассматривают возможность экспериментов в вакуумных камерах и во время параболических полетов, имитирующих пониженную гравитацию.