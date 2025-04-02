Предстоящая игра DOOM: The Dark Ages использует обновленный движок id Tech 8 с поддержкой трассировки лучей и виртуализированной геометрии. Технический анализ показывает значительный прогресс в графике и физике.

Технический анализ предстоящей DOOM: The Dark Ages раскрыл возможности нового движка id Tech 8. Разработчики из id Software значительно модернизировали технологическую базу, сохранив при этом высокую производительность, характерную для серии.

Игра использует трассировку лучей для глобального освещения и отражений, что особенно заметно на уровнях вроде Siege с множеством отражающих поверхностей. Переход к более натуралистичным окружениям позволил лучше раскрыть потенциал новой системы освещения, основанной на естественных источниках света.

Особый интерес вызывает система виртуализированной геометрии, работающая аналогично Nanite в Unreal Engine 5. Отсутствие видимого перехода между уровнями детализации и стабильная частота кадров при большом количестве врагов на экране демонстрируют оптимизацию движка.

Физическая модель также получила существенные улучшения. Динамические объекты теперь органичнее взаимодействуют с окружением, создавая более целостную картину разрушений. При этом разработчикам удалось сохранить целевые 60 кадров в секунду даже при активном использовании новых технологий.

id Software традиционно уделяет внимание оптимизации для разных платформ. Остается увидеть, как новые графические решения будут работать на консолях, но прошлые проекты студии демонстрировали высокий уровень технического исполнения на всех устройствах.

DOOM: The Dark Ages выходит на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series 15 мая. Вы можете узнать больше об игре, посмотрев видео.



