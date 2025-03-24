НАСА подтвердило, что астронавты, чья миссия на МКС продлилась дольше запланированного, не получают доплат за сверхурочную работу.

Астронавты НАСА, проведшие на МКС почти год, вернулись на Землю без дополнительных бонусов к зарплате. Ведомство пояснило, что их оплата остается фиксированной, несмотря на экстремальные условия работы.

Барри Уилмор и Санни Уильямс, завершившие 286-дневную миссию на МКС, получили стандартную годовую зарплату, которая в 2024 году превышает $152 тысячи (по текущему курсу это составляет приблизительно 12,86 миллиона руб). Представитель НАСА уточнил: даже в случае непредвиденных задержек астронавты не могут рассчитывать на сверхурочные или доплаты за выходные. Их труд оценивается как обычная 40-часовая рабочая неделя, независимо от обстоятельств.

Проживание, питание и транспорт для экипажа финансируются из бюджета командировок. Ежедневные расходы составляют $5 (около 423 руб. по текущему курсу) на человека — сумма, сопоставимая с карманными деньгами в земных условиях. В общей сложности они провели в космосе 286 дней. Исходя из этого расчета, ежедневные расходы составляют $1430 (около 121035 по текущему курсу).

Эксперты отмечают, что такие правила вызывают вопросы, учитывая риски длительных космических экспедиций. Однако в НАСА подчеркивают: система оплаты прозрачна и соответствует контрактным обязательствам. Для астронавтов, чья профессия связана с нестандартными ситуациями, это часть рабочих условий.