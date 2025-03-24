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НАСА не начислят сверхурочные астронавтам, задержавшимся на МКС
НАСА подтвердило, что астронавты, чья миссия на МКС продлилась дольше запланированного, не получают доплат за сверхурочную работу.

Астронавты НАСА, проведшие на МКС почти год, вернулись на Землю без дополнительных бонусов к зарплате. Ведомство пояснило, что их оплата остается фиксированной, несмотря на экстремальные условия работы.  

Барри Уилмор и Санни Уильямс, завершившие 286-дневную миссию на МКС, получили стандартную годовую зарплату, которая в 2024 году превышает $152 тысячи (по текущему курсу это составляет приблизительно 12,86 миллиона руб). Представитель НАСА уточнил: даже в случае непредвиденных задержек астронавты не могут рассчитывать на сверхурочные или доплаты за выходные. Их труд оценивается как обычная 40-часовая рабочая неделя, независимо от обстоятельств.  

Проживание, питание и транспорт для экипажа финансируются из бюджета командировок. Ежедневные расходы составляют $5 (около 423 руб. по текущему курсу) на человека — сумма, сопоставимая с карманными деньгами в земных условиях. В общей сложности они провели в космосе 286 дней. Исходя из этого расчета, ежедневные расходы составляют $1430 (около 121035 по текущему курсу).

Эксперты отмечают, что такие правила вызывают вопросы, учитывая риски длительных космических экспедиций. Однако в НАСА подчеркивают: система оплаты прозрачна и соответствует контрактным обязательствам. Для астронавтов, чья профессия связана с нестандартными ситуациями, это часть рабочих условий.  

#наса #астронавты #зарплата #сверхурочные #командировочные расходы
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