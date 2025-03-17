В Китае разработали металлические листы толщиной всего в несколько атомов. Это может значительно изменить производство электронных устройств благодаря высокой электропроводности и стабильности.

Недавние исследования в области нанотехнологий привели к созданию металлических листов, которые в 100 000 раз тоньше человеческого волоса. Такие листы, разработанные китайскими учеными, обладают уникальными свойствами, которые могут кардинально изменить подход к производству электронных устройств.

Исследователи использовали новый метод, позволяющий создавать листы висмута, галлия, индия, олова и свинца толщиной всего в один или несколько атомов. При таком истончении металлы демонстрируют резкое изменение свойств из-за квантового ограничения. Это явление делает их особенно интересными для применения в электронике, так как они обладают высокой электропроводностью.

Ключевым аспектом работы является использование настольного гидравлического пресса для сжатия металлов до нужной толщины. Этот доступный метод позволяет производить стабильные 2D-кристаллы размером более 100 микрометров, что значительно превосходит результаты, достигнутые с использованием более сложных и дорогих технологий. Исследование подтверждает, что этот процесс можно адаптировать для различных металлов с низкой температурой плавления.

Хотя группа из Китая не первая, кто создает атомарно тонкие металлы, их метод выделяется благодаря возможности масштабируемого производства. Ученые отметили, что стабильность и большие размеры новых материалов открывают новые горизонты для интеграции с другими материалами, что может привести к созданию новых электрических и фотонных устройств.



