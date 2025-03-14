Он призывает Тима Кука взять пример с Стива Джобса в управлении кризисом.

Apple столкнулась с проблемами, связанными с задержкой функций Siri в Apple Intelligence, что вызвало разочарование среди пользователей и экспертов. Аналитик Минг-Чи Куо выразил мнение, что компания должна изменить подход к управлению кризисом, чтобы минимизировать негативные последствия для продаж.

Первоначально Apple планировала выпустить обновленный вариант Siri с iOS 18.4 в этом году, однако сроки сдвинулись до мая, а затем и вовсе были перенесены на следующий год. Это решение вызвало недовольство в техническом сообществе, так как пользователи рассчитывали на новые функции. Куо считает, что подобные задержки могут негативно сказаться на продажах iPhone, так как многие пользователи ждут улучшений в Siri.

Аналитик раскритиковал компанию за то, что объявление о задержке функций было сделано через пресс-релиз. Он утверждает, что Apple должна была использовать более официальные каналы для коммуникации, чтобы объяснить причины задержки и успокоить пользователей. Куо также отметил, что компания знала о «неудовлетворительной производительности» Siri и возможном влиянии из-за этого на продажи. А раз так – это делает ситуацию еще более тревожной.

Кроме того, существуют опасения, что Apple может отложить и другие важные функции ИИ в iOS 19. Это указывает на неэффективность компании в области разработки технологий искусственного интеллекта. В прошлом году Apple уже сталкивалась с трудностями при внедрении функций в iOS 18, что также добавляет негативной информации о компании.

Куо сравнил текущую ситуацию с кризисом «Antennagate», который произошел в 2010 году с iPhone 4. Тогда Стив Джобс лично отвечал на вопросы клиентов и проводил пресс-конференции, чтобы успокоить общественность. Аналитик считает, что Тим Кук должен взять на себя такую же ответственность, предоставив пользователям информацию о задержках и объяснив причины проблем.

По его мнению, Apple должна была бы более открыто реагировать на текущие вызовы. Признание неудач и предоставление прозрачной информации о процессе разработки могли бы помочь восстановить доверие пользователей.