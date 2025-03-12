Apple подтвердила, что новые функции Siri, ожидавшиеся в iPhone 16, будут отложены. На официальной странице компании появилась информация о задержке и отсутствии конкретных сроков.

Новые функции Siri, которые должны были стать изюминкой iPhone 16, не появятся в ближайшее время. На официальной странице Apple размещено заявление, в котором компания подтверждает задержку внедрения этих возможностей. Ранее реклама на YouTube, демонстрировавшая функцию «персонального контекста», была удалена, что вызвало вопросы у пользователей.

Функции, которые ожидали пользователи, могли значительно улучшить взаимодействие с голосовым помощником. Например, Siri должна была уметь находить информацию из разговоров, такие как номера рейсов или рекомендации книг, а также работать с приложениями, такими как Сообщения и Почта. Другой ожидаемой функцией было «восприятие экрана», позволяющее пользователям управлять текущими приложениями. Например, редактируя фотографии, можно было бы просто сказать Siri: «Измени эту фотографию, чтобы сделать ее красивее».

Слухи о трудностях в разработке подтвердились, когда Apple выпустила официальное заявление, сообщив, что внедрение новых функций займет больше времени, чем планировалось. В нем указано, что компания рассчитывает на постепенное внедрение функций в течение следующего года, однако конкретные сроки не названы.

На сайте Apple появилось новое предупреждение, которое сообщает, что «персональное контекстное распознавание Siri, распознавание экрана и действия внутри приложения находятся в стадии разработки и будут доступны в будущем обновлении». Это заявление теперь можно увидеть на страницах нескольких продуктов, включая iPhone 16 и iPad.

Хотя точная дата выпуска обновлений остается неизвестной, предполагается, что новые функции могут стать частью iOS 19, первая бета-версия которой будет представлена на конференции WWDC в июне.