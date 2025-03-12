Meta (признана в РФ экстремистской организацией) намерена сократить расходы на инфраструктуру ИИ, разработав собственный чип. Ожидается, что это позволит компании снизить зависимость от дорогих графических процессоров NVIDIA.

Meta*, известная своими социальными платформами, сталкивается с растущими расходами на инфраструктуру искусственного интеллекта. По прогнозам, эти затраты могут достичь $119 миллиардов. Чтобы справиться с этой ситуацией, компания начала разработку собственного чипа ИИ, что должно помочь ей снизить затраты и уменьшить зависимость от внешних поставщиков.

Разработка нового чипа ИИ находится на продвинутой стадии. Meta планирует небольшое развертывание чипа в ближайшем будущем, что даст возможность протестировать его функциональность. Этот чип, по информации Reuters, будет специализированным ускорителем, созданным исключительно для задач, связанных с искусственным интеллектом. Это может существенно снизить расходы на покупку дорогостоящих графических процессоров от NVIDIA, которые Meta использует в настоящее время.

Производство нового чипа, скорее всего, будет осуществлять компания TSMC, однако подробности о выбранных производственных процессах пока не раскрыты. Meta уже завершила первую ленту ИИ-чипа, но процесс может занять до шести месяцев и потребовать значительных вложений. Успех разработки не гарантирован, и если чип не удовлетворит требованиям, придется повторить процесс, что увеличит затраты.

Ранее Meta отказывалась от идеи создания собственного чипа из-за сложности разработки. Теперь, похоже, компания преодолела эти трудности и надеется запустить его к 2026 году. Это позволит Meta не только оптимизировать обучение своих систем, но и развивать продукты генеративного ИИ, такие как чат-боты. Однако эксперты выражают сомнения относительно возможности масштабирования LLM с использованием пользовательских чипов. Вопрос остается открытым: как скоро Meta сможет вывести на рынок свой первый чип ИИ и насколько он будет эффективен.

* Meta признана в РФ экстремистской организацией