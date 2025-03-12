Увольнения затронули около 10% персонала.

На фоне экономических трудностей NIO объявила о сокращении сотрудников в нескольких своих отделах. Эта мера затронула около 10% персонала, что вызвало смешанные чувства среди работников, особенно в таких ключевых командах, как UR Fellow.

Согласно отчету Leifeng.com, увольнения произошли в Шанхае и Шэньчжэне. В Шанхае команда UR Fellow, насчитывающая около 80 человек, сократила 7-8 позиций. В Шэньчжэне уровень сокращений достиг 50%. Некоторые уволенные сотрудники нашли работу в Xiaomi Auto, что подчеркивает активность на рынке труда в сфере автомобилестроения.

Процесс увольнений оказался быстрым. Для некоторых сотрудников, принявших компенсационный план n+1, от уведомления до передачи полномочий прошло всего 20 минут. Основные причины сокращений, как сообщается, связаны с избыточной организационной структурой и низкой производительностью труда.

В феврале NIO опровергла слухи о массовых увольнениях, но теперь ситуация изменилась. Сокращения происходят на фоне финансовых убытков, которые компания терпит на протяжении четырех кварталов подряд. Несмотря на рост поставок автомобилей, планы по выходу на прибыль остаются неопределенными. Генеральный директор Ли Бин ранее заявлял о получении прибыли в 2026 году, но на последнем внутреннем собрании он заверил, что этого результата компания достигнет в четвертом квартале 2025 года.