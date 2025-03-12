12 марта BYD представит новый полностью электрический среднеразмерный седан Qin L EV, который будет поддерживать 800V+5C наддув.

Компания BYD готовится к запуску нового электроседана Qin L EV, который станет частью их растущей линейки электрических автомобилей.

Qin L EV будет поддерживать 800-вольтовую архитектуру. Дизайн автомобиля включает переднюю панель с интегрированными фарами. Передний бампер, оформлен в виде восьмерки.

Габариты кузова составляют 4720 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1495 мм в высоту, а колесная база достигает 2820 мм. Сбоку автомобиля расположены полускрытые дверные ручки и 18-дюймовые колеса. Задняя часть оформлена с использованием сквозного дизайна и задних фонарей.

Внутри Qin L EV предлагает продвинутую систему DiPilot 100 с несколькими камерами и датчиками. Салон автомобиля выделяется 8,8-дюймовой панелью приборов и 15,6-дюймовым центральным экраном, а также современным рулевым колесом.

Что касается двигателей, модель будет доступна с двумя вариантами мощности: 110 кВт и 160 кВт, оба с задним приводом. Аккумуляторы обеспечат запас хода до 545 км, что делает Qin L EV конкурентоспособным на рынке электромобилей.