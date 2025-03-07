Генеральный директор Volvo подтвердил, что компания перестанет производить универсалы в пользу внедорожников и седанов.

Компания Volvo, известная своими универсалами, сделала важное заявление о смене фокуса. Генеральный директор Ло Вэньцзинь сообщил, что будущее марки заключается в внедорожниках и седанах, а не в расширении модельного ряда за счет новых универсалов.

Ло Вэньцзинь отметил, что рынок автомобилей претерпел значительные изменения, и универсалы больше не соответствуют текущим запросам потребителей. Он подчеркнул, что разработка новых моделей требует значительных инвестиций, что делает более целесообразным использование существующих платформ для увеличения продаж. Это мнение противоречит недавним высказываниям коммерческого директора Volvo UK, который считает, что отказ от универсалов может оттолкнуть клиентов.

Несмотря на это, Ло уверен в правильности выбора. Он отметил, что Volvo имеет конкурентное преимущество в сегменте внедорожников, которые обеспечивают высокий уровень безопасности. Вместо того чтобы пытаться охватить все сегменты, компания сосредоточится на том, в чем она сильна.

В ближайшие месяцы Volvo планирует представить новые модели, включая ES90 и электрическую версию XC60 под названием EX60. Ло Вэньцзинь заверил, что компания продолжит развивать свои существующие модели, но с акцентом на внедорожники и седаны. Это решение, по его словам, позволит компании лучше конкурировать на рынке и сохранить свою репутацию.